Fonseca Milan, troppe poche le vittorie: adesso la classifica fa spaventare i tifosi

Fonseca Milan, dato da paura e rendimento assolutamente da modificare: il tecnico è preoccupato, ecco perchè

Trend negativo per il Milan in questo avvio di campionato. Dopo undici giornate, sono solo cinque le vittorie rossonero. Da segnalare la partita da recuperare contro il Bologna, che in casa di vittoria non cambierebbe ugualmente la posizione del Diavolo.

La squadra di Fonseca è in settima posizione, a meno sei punti dal sesto posto occupato dalla Juventus. Adesso serve un cambio di marcia perchè il treno Champions e quarto posto potrebbe allontanarsi