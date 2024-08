Fonseca Milan, Pellegatti SILURA il tecnico: «Sono COSTERNATO! Una cosa mi ha lasciato a BOCCA APERTA»

Fonseca-Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha criticato duramente Paulo Fonseca dopo la brutta sconfitta di Parma

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellagatti ha dichiarato:

PAROLE – «Non ci sono parole. Non ricordo uno spettacolo del genere. Il Milan assente. Squadra vuol dire organizzazione, armonia, scambi precisi, voluti, provati. Non ricordo una cosa del genere. Il Milan non era una squadra, ma giocatori schierati. Il Parma ha avuto il 2 contro 1 7-8 volte. Questo non è calcio, poteva finire 9-5. Il Parma si è presentato 1000 volte davanti al portiere. Fonseca lavora da un mese e mezzo e io non vedo nulla. La squadra è in balia dell’avversario. Uno spettacolo che veramente non ricordo. Il Pioli meno equilibrato della storia non ha mai preso queste ripartenze. Il Milan non è stato un collettivo. Ora si devono sistemare le truppe: magari con un 4-3-3 più denso a centrocampo. Amici non ci sono parole. Se giochiamo contro le grandi così, l’allenatore avversario a metà partita dice basta. C’è tanto da lavorare. In questo momento non possono essere un collettivo. Sono costernato».