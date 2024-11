Fonseca Milan, Pastore sicuro: «Parla di scudetto ma per me non riesce a trasmettere questa cosa»

Fonseca Milan, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha analizzato l’ambizione scudetto del tecnico portoghese: le dichiarazioni

Dalle colonne de Il Foglio, Giuseppe Pastore ha dichiarato:

PAROLE – «Questo è un campionato che ti sta aspettando (al Milan, ndr), in cui nonostante i ripetuti passi falsi in trasferta, il Milan ha vinta una in tutto il girone d’andata per ora, sei a tiro. Il Milan recupera questi punti? Continuando così no. Il lato che mi lascia incuriosit è che tutti gli allenatori, a parte Inzaghi che è campione uscente, alla parola scudetti gli vengono tutti i capelli dritti, né Conte, né Gasperini, né Thiago Motta, “no, no per carità, quando siamo lì a marzo poi vediamo».