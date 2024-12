Fonseca Milan, media punti negativa in Serie A: così non arriva in zona Champions. Il dato negativo del campionato dei rossoneri

Il Milan stenta a trovare continuità in campionato e i 22 punti in 14 partite ne sono la piena dimostrazione.

Fino a questo momento la media punti in Serie A è di 1,57, un dato negativo che, se non ci sarà una decisione inversione di rotta, non permetterà ai rossoneri di arrivare tra i primi 4 posti e quindi in zona Champions.