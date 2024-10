Fonseca a DAZN: «Abbiamo dato dimostrazione di unità e spirito di squadra, sono molto soddisfatto»

Fonseca ha concesso un’intervista a DAZN per commentare la vittoria del Milan contro l’Udinese per 1-0. Le dichiarazioni

L’ANALISI – «La partita ha avuto due parti: una fino al 30′ quando abbiamo preso il cartellino rosso dove abbiamo fatto 30 minuti di grande personalità e iamo stati vicino a quel che voglio da questo Milan. Dopo il rosso è stata una partita di spirito di squadra: abbiamo sofferto insieme e se qualcuno ha dubbi sull’unità di squadra, oggi abbiamo dato dimostrazione di unità e spirito di squadra. E questa è la cosa più importante. Sono molto soddisfatto e i giocatori che sono entrati sono stati decisivi, lavorando anche per la squadra. Vero, abbiamo sofferto ma contro una squadra come l’Udinese, che è buona e fa tanti cross è normale soffrire. Sono molto soddisfatto».

ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA SQUADRA – «Qui al Milan quel che cerco dal primo giorno è una squadra che lavori insieme e che soffra insieme. Una squadra che difende insieme. Per questo sono molto soddisfatto. È questo lo spirito che vogliamo: spirito di squadra. Tutti si sono sacrificati».

GOL ANNULLATO ALL’UDINESE E SOFFERENZA NEL FINALE DI PARTITA – «Se avessimo subito il pari sarebbe stata un’ingiustizia. Per come abbiamo giocato, per le opportunità create. Sarebbe stata un’ingiustizia non vincere la partita, i ragazzi meritavano i tre punti».

OKAFOR E PULISIC – «E’ stato molto difficile fare delle scelte perché Okafor stava facendo una grandissima partita, ma ha capito. Christian ha fatto una partita fantastica».