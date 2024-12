Fonseca ammonito per proteste: l’arbitro La Penna punisce l’allenatore in Atalanta Milan. Cosa è successo al minuto 75

Fonseca ha ricevuto un cartellino giallo per proteste al 75′ di Atalanta Milan.

L’allenatore dei rossoneri, che si era già scatenato nel primo tempo a causa del gol di De Ketelaere, si è lamentato eccessivamente dopo un presunto calcio d’angolo non concesso alla sua squadra in seguito ad in tiro di Musah ed è stato ammonito dall’arbitro La Penna.

