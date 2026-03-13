Fofana a Sport Mediaset: «Scudetto? Siamo il Milan e dobbiamo crederci. Sui miei assist…»

Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato a Sport Mediaset in vista della gara di domenica contro la Lazio: le dichiarazioni

Il Derby vinto contro l’Inter ha consacrato Youssouf Fofana come uno dei pilastri del centrocampo di Massimiliano Allegri. Protagonista della stracittadina grazie all’assist decisivo per Estupiñán, il mediano francese ha raccontato a SportMediaset il suo momento magico.

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ASSIST – «Da due o tre anni sto allenandomi col piede sinistro, e sto migliorando. Cerco sempre di fare il passaggio che porta al goal, cercherò di arrivare a 20 (è a quota 13 assist da quando è al Milan, ndr) entro fine stagione anche se Leao non è molto contento perché gli tolgo il lavoro».

CARRIERA – «Ho iniziato a giocare in strada. Dieci anni fa giocavo ancora a bassi livelli, in famiglia mancavano soldi quindi ho cominciato a lavorare come fattorino delle pizze. Se allora mi avessero detto ‘diventerai un titolare del Milan che si gioca lo Scudetto’ non ci avrei creduto. Non credevo più in un futuro da professionista nel calcio, pensavo solo a giocare coi miei amici. Ho anche pensavo di ritirarmi verso i 18 anni. Poi ho fatto un test con lo Strasburgo, ho firmato il contratto e mi sono detto che non dovevo più fermarmi».

SCUDETTO – «Siamo il Milan, non devo lanciare messaggi: non deve essere Fofana a lanciare messaggi, siamo il Milan e questo basta per crederci»,