Fofana ha parlato ai microfoni di Milan Tv per commentare il pareggio tra Milan Juve: «E’ stato difficile trovare una soluzione»

FOFANA – «E’ stata come una partita a scacchi. Entrambe le squadre avevano paura l’una dell’altra. E’ stato difficile trovare una soluzione, trovare i giocatori tra le linee, trovare giocatori negli spazi. E’ finita con un pareggio. Anche per i tifosi e coloro che erano davanti alla tv non credo sia stato un piacere guardare questa partita. Però fa parte del calcio, dobbiamo continuare. Sicuramente dobbiamo dimostrare di essere determinati, non ci sono dubbi. E andare a segnare per far vedere ai tifosi che questa sera (ieri ndr) non c’eravamo, ma ce la possiamo fare, sicuramente».