Fofana Milan, i numeri del centrocampista fanno impazzire i tifosi rossoneri!

Fofana Milan, acquisto di mercato azzeccato: il dato dopo il successo col Verona è super. Il centrocampista è stato ancora decisivo

Fofana anche contro il Verona ha confermato di essere un giocatore decisivo per il Milan e l’acquisto di mercato più azzeccato fino a questo momento.

Il centrocampista, infatti, ha fornito a Reijnders un assist delizioso in occasione del gol. Grazie a questo passaggio vincente è già arrivato a quota 3 in 15 partite di Serie A. Solo nelle stagioni 2021-22 e 2023-24, con il Monaco, era arrivato a 4, ma in 33 e 32 presenze.