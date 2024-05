Fofana Milan prima scelta a centrocampo: svelato il PREZZO del cartellino e il PIANO del club rossonero per l’estate

È Youssouf Fofana la primissima scelta della dirigenza del Milan, che nel corso della prossima estate cercherà di regalare al nuovo allenatore un centrocampista fisico da piazzare a protezione della difesa.

Il mediano del Monaco rispecchia in pieno queste caratteristiche e per questo per lui verrà fatto un tentativo. Il club francese lo valuta 25 milioni di euro, e il Diavolo dovrà capire quanto budget potrà e vorrà destinare a questo colpo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.