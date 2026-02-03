Connect with us

Fofana a Dazn: «Era una partita difficile. Il nostro vero obiettivo? Sarò sincero e dico…»

52 minuti ago

Fofana

Youssouf Fofana, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Bologna e Milan

Youssouf Fofanaalla conclusione del match tra Bologna e Milan, sfida valevole per 23esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla sua prestazione: «Stasera mi valuto abbastanza bene, perché era una partita un po’ difficile contro una squadra che gioca spesso uno contro uno. Dovevamo essere cattivi. Fisicamente sto bene, ma con la palla posso sempre fare di più».

Sul gruppo: «Siamo tutti uniti, è sempre bello dare un abbraccio a Rabiot, che stasera ha fatto bene, e Nkunku, che all’inizio non faceva molto bene ma ora è un giocatore di livello».

Sull’obiettivo vero della squadra: «Sincero? L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso».

