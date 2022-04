Florenzi, i tempi di recupero: c’è la partita del possibile rientro. Ecco quando tornerà a disposizione l’esterno del Milan

Brutta tegola per il Milan: come racconta La Gazzetta dello Sport Alessandro Florenzi ha rimediato il brutto infortunio che lo costringerà ad operarsi negli ultimi minuti di Milan-Bologna.

I tempi di recupero saranno inquadrati dopo l’intervento, ma per infortuni di questo tipo siamo solitamente intorno al mese di stop: se tutto filerà liscio, Florenzi potrebbe rientrare per le ultime partite di campionato, magari in occasione della trasferta di Verona alla terzultima giornata.