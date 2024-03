Florenzi a Sky: «Pioli è una brava persona e per persone così io muoio dentro al campo. Roma in EL? Varrà grandi emozioni»

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Fiorentina in Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

RIMPIANTO PER LA STAGIONE – «Pensare a quello che è stato diventa difficile per quello che poi devi affrontare. Quello che è stato è stato, andiamo avanti per la nostra strada. Continuiamo a fare il nostro gioco, che è quello di stasera, di intensità».

PIOLI – «Prima di tutto perché è una brava persona. Ci sono prima gli uomini e poi i professionisti. Quando dall’altra parte vedo un giocatore, un allenatore, un dirigente che è una brava persona io muoio dentro al campo perché le cose vadano bene».

MILAN ROMA DI EUROPA LEAGUE – «Non sto qui a dire le bugie. Per me questa partita varrà grandi emozioni, quello di affrontare la mia ex squadra, la mia squadra del cuore, poi il loro allenatore nella mia vita è una persona importante. Mi è stato tanto vicino nei momenti di sconforto, e poi abbiamo gioito di grandi imprese insieme. Sarà una bella partita e piena di emozioni».

RAZZISMO – «Al riscaldamento di oggi ho litigato con un tifoso loro. In un ambiente sano come può essere Firenze, ha detto talmente tante cattiverie che non è una cosa giusta per quanto mi riguarda. Poi il razzismo è un’altra cosa. Noi giocatori dobbiamo essere i primi. Non portiamo a caso 11 bambini con noi in campo. Siamo un esempio per le nuove generazioni e dobbiamo dare esempio a tutti, purché non ci siano episodi di razzismo o mancanza di rispetto. In campo e fuori dal campo. Fare il tifoso è la cosa più bella del mondo, ma non gli manco mai di rispetto. Ma prima di tutto passa da noi».

BARONE – «Non ho avuto il piacere di incontrare Commisso, volevo fargli le condoglianze. Tutta la Fiorentina ha passato una settimana difficile, spero possano vivere una gioia europea in suo ricordo».