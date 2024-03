Fiorentina Milan LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca

Il Milan è ospite della Fiorentina nella 30ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan va a caccia di nuovi punti per blindare il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter. I rossoneri questa sera vanno di scena all’Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina.

Fiorentina Milan 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 20:45

Migliore in campo Milan: a fine primo tempo

Fiorentina Milan 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Fiorentina Milan: il pre-partita

Ore 12.30 – In difesa il Milan si affida a Tomori e Thiaw. In panchina Gabbia, out gli infortunati Kalulu e Kjaer (a scopo precauzionale dopo il problema in Nazionale).

Ore 12.00 – Pioli deve fare a meno dello squalificato Theo Hernandez al Franchi. Per questo motivo, sulla fascia sinistra toccherà a Florenzi sostituirlo.

Ore 11.30 – Stefano Pioli verso la conferma dell’ormai consolidato 4-2-3-1.