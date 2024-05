Calciomercato Milan, nome nuovo dall’Inghilterra: occhi sulla BABY STELLA dello Stoke City! Ecco chi è l’obiettivo a centrocampo

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada mettono gli occhi su un giovanissimo talento inglese: potrebbe essere lui il colpo a sorpresa per il calciomercato Milan a centrocampo. Si tratta di Sol Sidibe, centrocampista classe 2007 dello Stoke City.

A riverire la notizia è il Daily Mail, che spiega come sulle tracce del calciatore si siano già mosse anche Chelsea e Rangers. Il ragazzo nato a Parigi ma con doppia cittadinanza francese e inglese, ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe essere un colpo di spesso soprattutto per il Milan U23 di Daniele Bonera.