Zirkzee Milan, Romano CONFERMA: «Lui la prima scelta per l’attacco, e NON dipenderà dall’allenatore. Vi spiego»

Il noto giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, conferma come il Milan stia spingendo per l’acquisto di Zirkzee

Intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, Fabrizio Romano torna sul tema più caldo in assoluto per il calciomercato Milan, ovvero l’interesse per Joshua Zirkzee del Bologna.

PAROLE – «Zirkzee è la prima scelta del Milan, continuiamo a ribadirlo. Il Milan continua a lavorare forte su di lui, cercando di capire i contorni economici dell’operazione dal punto di vista del giocatore, perchè dal punto di vista della clausola, come detto, li conosce già. I contatti stanno andando avanti. Il Milan continua a lavorare su di lui. La Juventus ha fatto più chiamate in questi mesi per capire la situazione, è lo stile della Juve. Giuntoli prova sempre a inserirsi su tante trattative, poi su alcune la cosa si fa e su altre no. Il Milan ha in questo momento una convinzione molto forte su Zirkzee, vediamo se sceglierà poi di pagare la clausola, di raggiungere un accordo con il giocatore e di procedere. Ma l’attaccante su cui il Milan sta lavorando più forte oggi era fin da febbraio e resta Joshua Zirkzee. Da qui a prenderlo c’è ancora da fare della strada. Prima scelta a prescindere dall’allenatore? Sì, a prescindere dall’allenatore».