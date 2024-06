Pinamonti Milan, l’agente SVELA: «Gli estimatori non mancano, ci sarà uno step importante…». Le parole di Enzo Raiola

L’agente di Andrea Pinamonti, calciatore accostato al calciomercato Milan, Enzo Raiola, ha parlato del futuro del suo assistito. Le parole riportate da TMW.

PAROLE – «Ieri è stato ufficializzato il nuovo direttore sportivo, Francesco Palmieri, e a breve faremo il punto della situazione. Gli estimatori non mancano, la retrocessione è stata inaspettata e purtroppo si è fatto un passo indietro. Faremo le valutazioni con la società, per lui ci sarà un altro step importante, per poi portarlo sempre più avanti e aspettare la chiamate in Nazionale».