Furlani Milan, il monito di Pedullà: «Ecco da cosa devono necessariamente ripartire i rossoneri»

Furlani Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha consigliato l’AD rossonero: il Diavolo deve ripartire da un allenatore vero

Ospite negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Cosa deve fare il Milan? Ripartire da un allenatore vero. Tu giustamente mi chiedi di Tare, ma giustamente oggi erano invitati tutti, forse anche i nostri parenti sono stati invitati a questa partita (ridono in studio, ndr). Se lego la presenza di Tare…Tare lo vuoi prendere lo prendono. Poi se domani mattina loro ci spiegheranno perché non l’hanno preso nei due mesi precedenti in cui avrebbero potuto prenderlo. Io non penso che ci siano tantissimi allenatori. Abbiamo lavorato con Gianluigi (Longari, ndr) sul discorso del direttore sportivo. Io ti ho fatto da un po’ di settimane, ti direi da qualche mese, il nome di Sarri da inserire in questa lista. Dobbiamo vedere come finirà a Bergamo con D’Amico. Le ultime notizie è che l’Atalanta se D’Amico decidesse di andar via non lo tratterebbe con la forza, al netto delle dichiarazioni di qualche settimana fa di Percassi, che legittimamente con una squadra in corsa per un obiettivo ha detto che D’Amico non si tocca. Può darsi anche che non lo prendano. E soprattutto D’Amico era legato a Gasperini, che il patron Pecassi cerca di confermare, che non è da escludere. Quindi è una partita aperta, perché Percaassi vorrebbe confermarlo, è collegato a D’Amico ed anche agli altri allenatori».