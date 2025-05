Cardinale Milan, che attacco di Cassano! Parole pesanti dell’ex rossonero, l’ha detto veramente

Cardinale Milan, clamoroso attacco di Antonio Cassano al proprietario rossonero e all’intera struttura societaria: le dichiarazioni

Intervenuto a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato così della finale di Coppa Italia:

PAROLE – «Oggi il Bologna si è dimostrato una squadra top level in Italia. Il Milan da metà classifica quello che mi sta dimostrando. Ma la storia è viceversa. Quelli che rappresentano il Milan, non quelli che ci lavorano, perché non lavorano nemmeno. I Furlani, i Cardinale, sono incompetenti, devono prendere ed andare fuori dai cogl***i, devono andare via, perché il Milan non è una barzelletta, il Milan è una cosa seria. Hanno fatto diventare il Milan, che stasera stiamo parlando di una squadra da metà classifica…il Milan! Il Milan è una roba seria, perché questa sera l’ha dimostrato il Bologna. Il Bologna è top. Si sta giocando la Coppa dei Campioni, ha vinto un torneo con 4 giocatori in meno, i Posch. Con un allenatore che è venuto con una spada di Damocle nella testa, Thiago Motta quarto era arrivato, questo addirittura ha fatto meglio nelle prestazioni, nelle individualità. Con una squadra meno forte l’ha fatta diventare più forte, ha vinto un trofeo. Di cosa stiamo parlando? Di un allenatore top, calciatori migliorati, organizzazione societaria top. Sta nascendo una piccola Atalanta».