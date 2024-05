Impallomeni CONSIGLIA il Milan: «Erede di Giroud? Vedrei bene Lukaku! Vi dico cosa penso su Fonseca»

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni si è espresso così sull’interesse del Milan per Fonseca e sulle mosse in attacco

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Stefano Impallomeni ha toccato diversi temi legati al mondo Milan: dalla scelta del nuovo allenatore, con Fonseca in pole, alla ricerca del prossimo attaccante per sostituire Olivier Giroud.

FONSECA IN POLE? – «Persona straordinaria, ha stile, ma deve diventare più cattivo agonisticamente. Vedremo cosa vuole fare il Milan. La squadra è forte, bisogna puntellare qualcosa. Lui sa dare un’identità e non sarà facile prendere una squadra arrivata seconda migliorare».

SU LUKAKU – «Tutto dipende da quanto lo valuterà il Chelsea. Per me ha fatto una stagione eccezionale, è affidabile, mi aspettavo di più dal punto di vista realizzativo e poi ha avuto un calo fisico e difficoltà. Sarebbe una perdita grave per la Roma, ci stava bene lì davanti. Non so cosa deciderà la Roma e De Rossi ma ora dovranno trovare un sostituto. Lo vedrei bene al Milan, perché segna tanto nel Belgio perché ha gente rapida sulle fasce, cosa che ha il Milan».

SU ZIRKZEE NON CONVOCATO DALL’OLANDA – «Visto quanto fatto lo avrei convocato. E’ sbagliato non farlo».