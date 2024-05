Esonero Allegri, scelto chi sarà il traghettatore! La DECISIONE della Juve per le ultime due partite della stagione

Terremoto in casa Juve dopo l’annuncio arrivato nel pomeriggio di oggi dell’esonero di Massimiliano Allegri, che è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. Ecco chi sostituirà il tecnico ex Milan per le ultime due partite della stagione.

I bianconeri dovranno infatti concludere il campionato sfidando il Bologna di Thiago Motta (in pole per sedere sulla panchina bianconera a partire dalla prossima stagione) e il Monza di Raffaele Palladino. A guidare la compagine bianconera sarà Paolo Montero, attuale allenatore della Primavera dei bianconeri.