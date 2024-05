Fonseca Milan, Marchetti avverte: «C’è un altro club in VANTAGGIO! I rossoneri non devono fare questo errore»

Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto sulla trattativa per portare Paulo Fonseca sulla panchina del Milan

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Luca Marchetti aggiorna su quella che è la trattativa tra il Milan e Paulo Fonseca, per portare il tecnico portoghese sulla panchina rossonera per la prossima stagione. Le squadre interessate all’allenatore non mancano.

PAROLE – «Il Milan come obiettivo in questo momento ha Fonseca, che è il nome più caldo sul quale sta lavorando, ma c’è un bel po’ di concorrenza, su tutte quella del Marsiglia dove sembra essere più vicino rispetto al Milan. Anche qui bisognerà tutti i contatti che ci sono stati, al di à delle preferenze. Non parlerei nemmeno di pista preferita. Il Milan non deve sbagliare l’allenatore. Ha deciso di interrompere il percorso con Pioli perché lo considera a fine ciclo, per aprire uno nuovo non bisogna sbagliare la scelta».