Florenzi a Sky: «Atmosfera da Champions, penso a fare il meglio per il Milan. Sulla Nazionale rispondo così»

Il difensore del Milan, Alessandro Florenzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo in Europa League contro il Rennes

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Milan Rennes, Alessandro Florenzi ha commentato così la vittoria dei rossoneri.

SUL MATCH – «Abbiamo fatto una partita vera, seria. L’atmosfera sembrava quella della Champions. Poi siamo noi che dobbiamo portare in campo l’entusiasmo che provochiamo alla gente. Potevamo fare anche un altro gol».

CI STO PRENDENDO GUSTO? – «L’importante è che la palla finisca dentro, poi chi fa gol e chi assist non conta».

IO REGISTA? – «Siamo tanti a saper giocare a calcio in questa squadra. Il fatto che ho fatto più il regista è dovuto alle scelte loro, che mi hanno lasciato più libero, avevamo la superiorità numerica».

NAZIONALE – «Io penso a fare il meglio per il Milan. Ovvio che la Nazionale sia sempre un pensiero per me, devo dimostrare in campo quello che devo meritarmi. Tutti sanno quanto sia importante per me, può essere un obiettivo ma io lavoro in silenzio e sarò sempre a disposizione».