Florenzi a sorpresa: «Nel riscaldamento ho litigato con un tifoso viola». Cosa è successo prima di Fiorentina-Milan

Florenzi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Fiorentina e Milan. Di seguito le sue parole sulla lite avuta con un tifoso viola.

RAZZISMO – «Al riscaldamento di oggi ho litigato con un tifoso loro. In un ambiente sano come può essere Firenze, ha detto talmente tante cattiverie che non è una cosa giusta per quanto mi riguarda. Poi il razzismo è un’altra cosa. Noi giocatori dobbiamo essere i primi. Non portiamo a caso 11 bambini con noi in campo. Siamo un esempio per le nuove generazioni e dobbiamo dare esempio a tutti, purché non ci siano episodi di razzismo o mancanza di rispetto. In campo e fuori dal campo. Fare il tifoso è la cosa più bella del mondo, ma non gli manco mai di rispetto. Ma prima di tutto passa da noi».

