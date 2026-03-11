Connect with us

HANNO DETTO

Florenzi: «Scudetto? Inter. In Champions Allegri sì, Gasperini se la può giocare»

Published

26 minuti ago

on

By

florenzi

Florenzi al Corriere dello Sport ha parlato del suo futuro, della lotta Scudetto e della lotta ai posti Champions

Alessandro Florenzi compie oggi 35 anni. Per la prima volta festeggia lontano dal rettangolo verde e in un’intervista al Corriere dello Sport ha detto la sua sia sulla lotta Scudetto che sulla Champions.

Queste le parole dell’ex rossonero che oggi gioca in Kings League, la competizione di calcio a 7 ideata da Gerard Piqué:

IL FUTURO DA DIRIGENTE O ALLENATORE «Non so dirlo con certezza adesso. Molte persone mi dicono che starei bene in panchina, altre dietro una scrivania. Mi piacerebbe, quello sì, parlare con i giocatori, lavorarci, essere d’aiuto. Ma non so ancora in che forma, lo giuro».

CHI VINCERA’ IL CAMPIONATO «L’Inter».

MILAN E ROMA IN CHAMPIONS «Allegri penso proprio di sì, Gasperini se la può giocare».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Vlahovic Vlahovic
Ultimissime Milan11 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Occhi puntati su un bomber della Serie A! Le immagini di Bordocam

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×