HANNO DETTO
Florenzi: «Scudetto? Inter. In Champions Allegri sì, Gasperini se la può giocare»
Florenzi al Corriere dello Sport ha parlato del suo futuro, della lotta Scudetto e della lotta ai posti Champions
Alessandro Florenzi compie oggi 35 anni. Per la prima volta festeggia lontano dal rettangolo verde e in un’intervista al Corriere dello Sport ha detto la sua sia sulla lotta Scudetto che sulla Champions.
Queste le parole dell’ex rossonero che oggi gioca in Kings League, la competizione di calcio a 7 ideata da Gerard Piqué:
IL FUTURO DA DIRIGENTE O ALLENATORE «Non so dirlo con certezza adesso. Molte persone mi dicono che starei bene in panchina, altre dietro una scrivania. Mi piacerebbe, quello sì, parlare con i giocatori, lavorarci, essere d’aiuto. Ma non so ancora in che forma, lo giuro».
CHI VINCERA’ IL CAMPIONATO «L’Inter».
MILAN E ROMA IN CHAMPIONS «Allegri penso proprio di sì, Gasperini se la può giocare».
