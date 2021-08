Florenzi, intenzioni buone tra Milan e Roma: manca accordo sulla formula

Florenzi, il Milan prima di tutto: intanto si tratta con la Roma per trovare una soluzione idonea al trasferimento che accontenti tutti

Florenzi, il Milan prima di tutto: intanto si tratta con la Roma per trovare una soluzione idonea al trasferimento che accontenti tutti. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione a pag. 7: “Florenzi è in pole. Vertice con la Roma al rientro da Londra”.

QUI ROMA- “Da sciogliere il nodo formula: ma l’intesa è sempre possibile”. Così la rosea di questa mattina, la quale spiega che oltre le buone intenzioni da parte delle società, ci sarebbe una differenza di idee in merito, come ampiamente spiegato anche nei giorni scorsi. Il Milan vorrebbe riservarsi il diritto di riscatto, la Roma vorrebbe invece monetizzare, fissando un obbligo che ne garantirebbe la vendita, per la quale non si è ancora parlato del prezzo, al termine del contratto di prestito.