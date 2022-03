Florenzi a DAZN: «Vincere soffrendo fa bene, Milan una famiglia». Le parole del terzino rossonero

STANCHEZZA – «Non ho corso solo io ma tutti. Siamo tutti stanchi ma molto felici per questa vittoria che in un modo o nell’altro doveva venire. Saremmo stati più contenti col 2-0 ma vincere soffrendo a volte fa bene».

PARTITA – «L’Empoli gioca molto bene e ha corso tantissimo come noi. Non era facile ma dentro di noi avevamo quella voglia in più che deve fare sempre la differenza».

5 PUNTI SULL’INTER – «Rappresenta poco, loro hanno due partite in cui daranno il massimo. Noi facciamo la corsa su noi stessi, sabato ci sarà un’altra finale, la prima di tante».

MILAN – «Ho trovato un ambiente molto bello, una famiglia che mi ha accolto. Io ci ho messo il mio per cercare di non far mai mancare impegno e professionalità. Il mio obiettivo è quello di far bene qui al Milan, poi vedremo».