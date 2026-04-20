Milan Verona, fischi razzisti a Maignan: attivato il protocollo, ma nessuna segnalazione dalla Procura e da Chiffi

Milan Verona, fischi razzisti a Maignan: Procura e Chiffi non avrebbero segnalato nei rispettivi dossier situazioni ritenute particolarmente gravi

La gara tra Hellas Verona e Milan è stata segnata da episodi spiacevoli provenienti dagli spalti del Bentegodi, con alcuni cori e fischi razzisti indirizzati a due giocatori rossoneri: Mike Maignan, portiere e capitano della squadra, e Rafael Leao, attaccante portoghese.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è stato proprio Maignan a segnalare l’accaduto all’arbitro Daniele Chiffi, attivando così la procedura prevista in questi casi. Come da protocollo, è quindi intervenuto lo speaker dello stadio con un annuncio ufficiale, volto a richiamare il pubblico e a prevenire un’eventuale sospensione della partita.

L’intervento si è rivelato efficace nel contenere la situazione: dopo l’annuncio, infatti, non si sono registrate ulteriori manifestazioni gravi, ma soltanto fischi nei confronti dei due calciatori. Un elemento che ha evitato conseguenze più pesanti per il prosieguo del match.

Dalle prime ricostruzioni, sia la Procura della FIGC sia il direttore di gara non avrebbero segnalato nei rispettivi dossier situazioni ritenute particolarmente gravi, pur restando alta l’attenzione su quanto accaduto.

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