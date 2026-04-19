Fischi Maignan nel corso di Verona Milan. Il portiere francese richiama Chiffi e arriva anche l’annuncio al Bentegodi

Fischi Maignan nel corso di Verona Milan. Il portiere francese richiama Chiffi nell’intervallo. Nella ripresa arriva anche l’annuncio al Bentegodi

Brutto episodio al Bentegodi nel corso di Hellas Verona-Milan, con il match segnato da comportamenti discriminatori nei confronti di Mike Maignan, portiere francese e capitano rossonero. Sul punteggio di 1-0 per il Milan, grazie alla rete di Adrien Rabiot su assist di Rafael Leao, sono arrivati più volte fischi provenienti dalla curva dei tifosi gialloblù.

Il numero uno rossonero ha immediatamente segnalato la situazione all’arbitro Daniele Chiffi, che ha avviato il protocollo previsto in questi casi, coinvolgendo anche la Procura Federale per monitorare l’accaduto e valutare eventuali provvedimenti.

Intorno al 50° minuto di gioco, dopo ulteriori episodi, lo speaker dello stadio ha effettuato il consueto annuncio ufficiale, avvisando il pubblico della possibilità di sospensione della partita in caso di reiterazione dei comportamenti. Un passaggio previsto dal regolamento per contrastare episodi di discriminazione e tutelare i calciatori in campo.

Dalle informazioni disponibili, la decisione di procedere con l’annuncio sarebbe maturata anche alla luce della natura dei cori e dei fischi, ritenuti riconducibili a una matrice razzista. Un elemento che ha reso necessario un intervento tempestivo da parte delle autorità presenti allo stadio.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema del razzismo negli stadi italiani, una problematica che continua a emergere nonostante le campagne di sensibilizzazione e le misure adottate negli ultimi anni. La gestione della situazione da parte dell’arbitro e delle autorità competenti si inserisce nel quadro delle procedure stabilite per garantire il rispetto dei valori sportivi e la tutela dei protagonisti in campo.

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