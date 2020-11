Fiorentina, Ribery è recuperato: ecco i suoi numeri contro il Milan

La Fiorentina recupera Franck Ribery in vista della sfida contro il Milan. Ecco i numeri del francese contro i rossoneri

La Fiorentina recupera Ribery. Questa la buona notizia in casa Viola dopo che il francese era uscito malconcio dall’ultima gara contro il Benevento.

L’ex Bayern Monaco affronterà dunque il Milan per la seconda volta in carriera dopo la gara dello scorso anno, in cui i toscani il 29 settembre 2019 vinsero a San Siro per 1-3 con un gol proprio di Ribery, che invece saltò il match di ritorno.