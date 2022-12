Fiorentina: pronta la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha dato il via alla procedura per la gara di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha dato il via alla procedura per la gara di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi, impianto dove gioca la Fiorentina. Ecco le sue parole in merito.

PAROLE – «Il progetto del nuovo stadio sta diventando realtà passo dopo passo, un anno fa in pochi ci credevano ma abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo punto. C’era il rischio che il Franchi venisse abbandonato come il Flaminio di Roma, ma questo non accadrà. Diventerà invece un impianto ultramoderno, capace di creare 2500 posti di lavoro diretti e altrettanti tramite l’indotto. Siamo in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti».