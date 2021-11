Duelli Milan Fiorentina: sfida sulla sinistra tra Theo Hernandez e Biraghi

È la vigilia di Fiorentina Milan. Non mancheranno le sfide nelle sfide, tra queste spicca quello sulla sinistra tra Theo Hernandez e Biraghi

Il numero 3 della Fiorentina è il quinto calciatore in Serie A per occasioni create (22), un’alternativa offensiva di livello per la formazione di Italiano, come confermato dai 76 cross effettuati in stagione e dai 329 passaggi completati nella metà campo d’attacco.

Dopo aver saltato il derby, Theo si riprende la fascia sinistra: 3 assist stagionali, il migliore tra i rossoneri, e 1 gol contro il Venezia. Il 19 ha giocato solo 110 minuti nelle ultime 5 partite di Serie A, ma è pronto a ripartire a pieno ritmo sulla fascia.