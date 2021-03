Fiorentina-Milan 1-1: Pulgar firma il pari su punizione LIVE

Fiorentina-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della ventottesima gara di Serie A

I rossoneri impegnati nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 21 marzo alle ore 18:00. Un match importantissimo per gli uomini di Pioli, che dopo la sconfitta contro il Napoli e l’eliminazione dall’Europa League rimediata contro il Manchester United, dovranno immediatamente cambiare rotta e riprendere il glorioso percorso in campionato. Fiorentina-Milan live: la corsa Champions infatti sta diventando sempre più agguerrita, la concorrenza si infittisce e il Diavolo non può perdere questa guerra. Al Franchi i rossoneri saranno ospitati da una Fiorentina reduce da una larga vittoria contro il Benevento

Fiorentina-Milan 1-1, tabellino

MARCATORI: Ibrahimovic (9′), Pulgar (17′)

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery, Vlahovic. A disposizione Rosati, Terracciano, Barreca, Biraghi, Malcuit, Venuti, Montiel, Maxi Olivera, Borja Valero, Amrabat, Callejon, Kouame All.: Prandelli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Stanga, Bennacer, Castillejo, Hauge, Krunic, Meite, Tonin. All.: Pioli.

ARBITRO: Guida (Torre Annunziata)

AMMONITI:

Fiorentina-Milan, cronaca testuale

17′: Gol della Fiorentina! Punizione chirurgica di Pulgar, che con un perfetto interno destro a giro sorprende Donnarumma.

9′: GOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!!! Ibra si smarca sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Dragowski non fallisce.

1′: Partiti! E’ iniziata Fiorentina-Milan.

Fiorentina-Milan, formazioni ufficiali

Fiorentina-Milan, ultime e probabili formazioni

FIORENTINA – Mister Prandelli dovrà fare a meno degli indisponibili Biraghi, Kokorin e Igor. 3-5-2 il modulo con cui i viola affronteranno i rossoneri. Il trio difensivo, a protezione di Dragowski, sarà composto da Milenkovic, Pezzella e Quarta. Ali di centrocampo Caceres e Venuti, mentre nel cuore della mediana vedremo Bonaventura, Pulgar e Castrovilli. Davanti spazio alla coppia Ribery-Vlahovic.

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. il tecnico rossonero deve fare ancora la conta degli infortunati: saranno indisponibili per il match Leao, Rebic, Calabria, Mandzukic, Romagnoli e Maldini. In difesa dunque, a protezione di Donnarumma, spazio a Theo Hernandez, Tomori, Kjaer e Dalot. Quest’ultimo in ballottaggio con Kalulu. A metà campo dovrebbe esserci Tonali al fianco di Kessie. Davanti invece ci sarà il ritorno dal primo minuto di Ibrahimovic. Alle sue spalle Saelemaekers, Calhanoglu e Krunic.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martínez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery, Vlahovic. All.: Prandelli.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

