Vlahovic rilancia la Fiorentina e brucia le tappe con una tripletta da record

Prandelli si coccola il talentino serbo che schianta il Benevento e rilancia le ambizioni stagionali viola. Ora Commisso deve blindarlo

Preciso e precoce. Ha fatto benissimo Pioli a lanciarlo in prima squadra dalla Primavera, così come Prandelli a continuare a scommettere sul classe 2000 Vlahovic, che dopo un avvio in salita ha iniziato a fare la differenza come pochi. Anzi pochissimi: è uno dei quattro giocatori nati negli anni 2000 in doppia cifra nei cinque maggiori campionati europei, insieme a Erling Haaland, Moise Kean e Amine Gouiri (dati Opta).

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24