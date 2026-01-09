Fiorentina Milan, Vanoli esulta in vista di domenica: problema smaltito, tornerà a giocare dal primo minuto

Fiorentina Milan – Paolo Vanoli ritroverà dal primo minuto contro i rossoneri un elemento fondamentale per la sua squadra

Il posticipo domenicale tra Fiorentina e Milan si arricchisce di un protagonista atteso. Dopo un periodo condizionato dai box, arrivano notizie confortanti dal centro sportivo di Bagno a Ripoli: Moise Kean ha finalmente smaltito il problema alla caviglia che ne aveva limitato l’impiego nelle ultime uscite. L’attaccante italiano, centravanti moderno che abbina un’esplosività fisica fuori dal comune a un istinto predatorio all’interno dell’area di rigore, è tornato ad allenarsi a pieno ritmo con il resto del gruppo.

Il ritorno del centravanti titolare

Dopo due panchine consecutive e lo scampolo di partita disputato nel secondo tempo contro la Lazio, il classe 2000 è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro dell’attacco viola. La sua presenza garantisce al reparto offensivo toscano quella profondità e quel peso atletico che erano mancati nelle scorse settimane. Per la retroguardia dei rossoneri, priva dello squalificato Tomori, il rientro del giovane bomber rappresenta un’insidia di non poco conto.

Una stagione in cerca di riscatto

Nonostante il talento cristallino, la stagione della Fiorentina e dello stesso Kean non è stata finora esaltante. La squadra gigliata ha faticato a trovare continuità, e la punta azzurra è a caccia del gol che possa dare una svolta definitiva alla sua annata. Tuttavia, il calcio insegna che i grandi appuntamenti esaltano i giocatori di personalità: Kean sa come far male alle difese avversarie e la sua capacità di proteggere palla e far salire la squadra sarà un fattore determinante nel match del Franchi.

La strategia di Allegri contro il pericolo Viola

Sull’altra sponda, Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che della gestione tattica e della solidità difensiva ha fatto il suo marchio di fabbrica, sa bene di non poter sottovalutare il pericolo. Il mister del Diavolo dovrà studiare contromisure specifiche per limitare il raggio d’azione del centravanti avversario, evitando che possa puntare l’area con la palla al piede.

In una sfida che mette in palio punti pesanti per l’Europa, il duello tra la difesa dei meneghini e l’attacco ritrovato della Viola promette scintille. Il ritorno di Kean aggiunge pepe a una partita già carica di significati, mettendo i ragazzi di Milanello di fronte a un esame di maturità tutt’altro che semplice.