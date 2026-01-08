Fiorentina Milan, Kean non sarà del match? Schira rivela le condizioni dell’attaccante

Fiorentina Milan, Schira, sul suo profilo X, ha rivelato le condizioni di Moise Kean: l’attaccante non sarà del match? Le ultime

La Fiorentina si trova a gestire una situazione delicata legata alle condizioni fisiche di Moise Kean. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo X, l’attaccante si starebbe trascinando un doloroso problema alla caviglia destra che risale addirittura alla sfida contro il Sassuolo. Nonostante il fastidio persistente, la punta ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia, decidendo di non fermarsi per aiutare i compagni in un momento cruciale della stagione.

Questa generosità ha però presentato il conto nelle ultime uscite stagionali. Kean è sceso in campo in condizioni precarie sia nella trasferta di Parma sia nell’ultimo match casalingo contro la Cremonese. Per poter giocare, il calciatore è dovuto ricorrere a infiltrazioni e ha stretto i denti nonostante un’evidente zoppia, una scelta che ha inevitabilmente condizionato la sua brillantezza atletica e la sua efficacia sotto porta.

Fiorentina Milan: la gestione clinica del numero nove

Il problema principale è che, continuando a giocare senza il necessario riposo, l’infiammazione alla caviglia si è ulteriormente acuita. Quello che inizialmente era un fastidio gestibile è diventato un ostacolo cronico che costringe la Fiorentina ad avere il proprio punto di riferimento offensivo “a mezzo servizio”. Lo staff medico viola dovrà ora valutare se continuare con la terapia conservativa o imporre uno stop forzato per permettere al giocatore di recuperare totalmente.

La situazione mette in ansia l’ambiente gigliato, poiché Kean rappresenta il fulcro del gioco offensivo di questa stagione. Il rischio di un aggravamento dell’infortunio è concreto e la società dovrà bilanciare la necessità di fare punti con l’esigenza di preservare l’integrità fisica del suo capocannoniere. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il bomber potrà tornare al 100% o se dovrà dare forfait per i prossimi impegni.

