Calciomercato Milan, svolta Maignan! Il messaggio dall’entourage del portiere è una sentenza sul futuro

Calciomercato Milan, arriva la svolta definitiva sul futuro di Maignan: anche l’entourage del portiere ottimista sul rinnovo

La trattativa per il rinnovo di Mike Maignan entra nella sua fase caldissima. Dopo le indiscrezioni di stamattina, è arrivata la conferma autorevole di Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro ultimo video su YouTube: il muro francese è ormai a un passo dal legarsi a vita (o quasi) ai colori rossoneri.

Calciomercato Milan, il “dietrofront” dell’entourage: ottimismo in crescita

Secondo i due esperti di mercato, il clima attorno al portiere è radicalmente cambiato rispetto a pochi mesi fa, quando l’addio sembrava l’ipotesi più probabile:

Valutazioni positive: L’entourage del giocatore, guidato da Jonathan Kebe, sta guardando con occhi nuovi l’offerta del Milan. Quello che prima veniva percepito con freddezza, oggi viene valutato in modo estremamente ottimistico.

Le cifre del “Patto Leão”

Vengono confermate le basi economiche anticipate da altre testate, che pongono Mike al vertice della piramide salariale del club di Via Aldo Rossi:

Base fissa: 5 milioni di euro netti a stagione.

5 milioni di euro netti a stagione. Bonus decisivi: Con i premi legati ai risultati, la cifra salirà sensibilmente (fino a circa 7 milioni), ricalcando esattamente la struttura contrattuale di Rafael Leão .

Con i premi legati ai risultati, la cifra salirà sensibilmente (fino a circa 7 milioni), ricalcando esattamente la struttura contrattuale di . Status: Maignan diventerà ufficialmente il giocatore più pagato della rosa insieme all’asso portoghese, un riconoscimento che va oltre l’aspetto economico e sancisce la sua centralità nel progetto di Massimiliano Allegri.

