Fiorentina Milan, Costacurta: «Rossoneri non così concentrati»

L’ex rossonero Alessandro Costacurta parla così ai microfoni di Sky del match perso dal Milan contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni.

«Il Milan è sembrato che non fosse così concentrato come nelle ultime partite. Ma non credo. Si pensa partita dopo partita. Comunque va esaltata la Fiorentina.»