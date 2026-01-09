Fiorentina Milan, Brescianini punta alla sfida con la sua ex squadra. Le ultime sulla sua presenza

Fiorentina Milan, tra gli avversari di domenica potrebbe essere presente un volto conosciuto: Brescianini sogna la sfida ai rossoneri

La Fiorentina accelera sul mercato e mette a segno un colpo importante per il proprio scacchiere tattico. Come riportato da TMW, Marco Brescianini è già sbarcato a Firenze per iniziare la sua nuova avventura professionale. Il calciatore, cresciuto nel vivaio del Milan e reduce da un’esperienza formativa con la maglia della Dea, l’Atalanta, rappresenta l’innesto ideale per il sistema di gioco di Paolo Vanoli. Il tecnico dei gigliati cercava da tempo un profilo duttile, in grado di agire sia come mezzala che come frangiflutti davanti alla difesa, caratteristiche che il classe 2000 ha dimostrato di possedere ampiamente.

L’operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di €. Tuttavia, l’accordo prevede una clausola particolare: il riscatto diventerà obbligatorio nel caso in cui la compagine viola dovesse centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A. Si tratta di un investimento lungimirante che, a differenza delle strategie adottate dai nerazzurri (spesso orientati su parametri zero di esperienza internazionale), punta sulla valorizzazione di un talento italiano in rampa di lancio.

Le cifre del contratto e il debutto imminente

Il futuro di Marco Brescianini sembra dunque tinto di viola nel lungo periodo. Qualora scattasse l’obbligo di riscatto, il centrocampista firmerà un contratto che lo legherà alla società toscana fino al 2030, con un ingaggio garantito di 1,2 milioni di euro a stagione. Una mossa che blinda il reparto e permette alla Fiorentina di programmare con stabilità il proprio domani.

L’entusiasmo attorno al nuovo acquisto è palpabile, anche perché il giocatore si è messo immediatamente a disposizione dello staff tecnico. Non è da escludere, infatti, una sua convocazione lampo per la delicata sfida di domenica pomeriggio. Ironia della sorte, il debutto potrebbe avvenire proprio contro il Milan, club che lo ha lanciato nel grande calcio. Mentre i nerazzurri osservano a distanza le dinamiche della zona alta della classifica, la squadra di Paolo Vanoli cerca di integrare al meglio i nuovi pezzi del puzzle per risalire la china e competere ai massimi livelli.

Dettagli tecnici dell’operazione

Secondo quanto raccolto da TMW, l’iter burocratico è ormai alle fasi finali. Il calciatore ha già preso confidenza con le strutture all’avanguardia del club, pronto a firmare i documenti che sanciranno il suo addio definitivo ai bergamaschi e l’inizio del sodalizio con la Fiorentina.