Fiorentina Cremonese 1-0, Kean regala tre punti d’oro alla Viola: il resoconto del match

Fiorentina Cremonese 1-0, Kean segna allo scadere e regala tre punti d’oro alla Viola: ecco il resoconto del match

La Fiorentina riesce finalmente a sbloccarsi e conquista tre punti vitali nella diciottesima giornata di Serie A, superando la Cremonese per 1-0. I viola di Raffaele Palladino hanno cercato con insistenza il vantaggio sin dai primi minuti, mettendo alle corde la difesa grigiorossa e sfiorando il gol con una clamorosa traversa colpita da Parisi. Nonostante il dominio territoriale, la porta avversaria sembrava stregata, trasformando il match in una vera e propria prova di nervi per i tifosi toscani.

Il momento di massima tensione si è registrato poco prima dell’intervallo, quando l’arbitro La Penna ha inizialmente assegnato un calcio di rigore per una trattenuta di Baschirotto ai danni di Piccoli. Tuttavia, richiamato dal VAR per la On Field Review, il direttore di gara ha clamorosamente ribaltato la decisione, fischiando un fallo in attacco e scatenando le furie delle panchine. Il clima si è surriscaldato a tal punto da portare a ben due espulsioni tra i componenti dello staff tecnico.

Fiorentina Cremonese 1-0, Kean uomo della provvidenza

Nella ripresa, la Fiorentina ha continuato a spingere con la forza della disperazione, trovando il meritato premio proprio in pieno recupero. Al 92’, è stato Moise Kean a vestire i panni dell’eroe: l’attaccante, subentrato da pochi minuti, ha sfruttato una palla vagante in area per firmare la zampata vincente che ha fatto esplodere il Franchi. Un gol pesantissimo che interrompe un digiuno preoccupante e regala ossigeno puro alla classifica dei gigliati.

Grazie a questo successo, la Fiorentina aggancia Pisa e Verona a quota 12 punti, riaprendo ufficialmente i giochi per la lotta salvezza. Resta invece ferma a 21 punti la Cremonese, che vede interrompersi la propria striscia positiva proprio sul traguardo. Per i viola, questa vittoria potrebbe rappresentare la svolta psicologica necessaria per affrontare il girone di ritorno con una consapevolezza diversa e una classifica finalmente più corta.