Filippo Inzaghi: «Italia? Vince e convince grazie alla migliore delle qualità»

Filippo Inzaghi ha parlato a Il Messaggero, ricordando la tripletta che mise a segno il 6 settembre 2003 contro il Galles in un match valido per le qualificazioni europee.

BELOTTI – «Tifo per un’altra abbuffata dell’Italia. Magari proprio con i gol del Gallo Belotti. Mi rivedo tanto in lui e spero possa rilanciarsi in questa rassegna. Ha le qualità per farlo».

ITALIA – «Vince e convince perché gioca con allegria. Questo significa che Mancini ha fatto un ottimo lavoro, sia sotto il profilo tattico, che della mentalità. Questa è la strada giusta per affrontare anche più avanti ogni avversità».