Filippo Galli e il futuro tattico del Milan: «Vorrei vedere Leao insieme a Fullkrug»

Filippo Galli propone una rivoluzione tattica per esaltare il talento di Rafael Leao, suggerendo un passaggio al 3-5-2 per garantire maggiore equilibrio

Il dibattito sul futuro tattico del club meneghino si accende grazie alle parole di Filippo Galli, storico difensore e colonna del grande Milan degli anni ’90. Durante un intervento sul canale YouTube Milan Hello di Andrea Longoni, noto giornalista e opinionista sportivo, l’ex responsabile del settore giovanile ha analizzato la gestione di Rafael Leao, l’estroso attaccante portoghese capace di spostare gli equilibri con la sua velocità.

Secondo Galli, per massimizzare il rendimento del numero dieci, sarebbe ideale affiancargli una punta di peso come Niclas Fullkrug, esperto centravanti tedesco del Borussia Dortmund, strutturato fisicamente e abile nel gioco aereo. Questa soluzione permetterebbe a Leao di agire sul centro-sinistra senza l’onere dei movimenti da prima punta pura. La visione tattica prevede inoltre l’arretramento di Christian Pulisic, tecnico trequartista statunitense, nel ruolo di quinto a destra, con Alexis Saelemaekers, duttile esterno belga, pronto a offrire varianti su entrambe le fasce.

Le dichiarazioni di Filippo Galli

«Io sono sempre per il talento anche se è un talento divergente. A volte Leao diverge un po’ troppo come si suol dire, io sarei anche per tenerlo con un 3-5-2 però vorrei una punta vera là davanti. Lo dico ormai parecchio tempo, a me piace molto Fullkrug, mi piacerebbe vederlo titolare con Leao spostato verso il centro sinistra perchè far fare a Leao il centravanti lo metti certamente più vicino alla porta però fa fatica a fare quei movimenti. Allora se giochi con un Fullkrug con Leao sarebbe meglio. Pulisic a destra a fare il quinto e Saelemaekers se la può giocare sia con Pulisic sia a sinistra».

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