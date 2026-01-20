Filippi e le parole a Maignan prima di Milan Lecce: ecco il retroscena scovato da BordoCam

Filippi e Maignan, nel Bordocam di DAZN emergono i dettagli del rapporto tra il portiere francese e il suo preparatore

Tra le ragioni che hanno spinto Mike Maignan a legarsi ancora di più ai colori rossoneri, oltre al progetto tecnico di Massimiliano Allegri, c’è un fattore umano fondamentale: il rapporto con il suo preparatore, Claudio Filippi. Un legame che va oltre l’allenamento quotidiano e che tocca corde motivazionali profonde, come svelato dalle immagini esclusive di Bordocam su DAZN. Prima della gara, le telecamere hanno catturato un momento di grande intensità, con Filippi intento a caricare il portiere: «Ascoltami, cosa fondamentale: stai nel presente, stai focalizzato su quello che succede in questo momento. Rimani concentrato su quelle che sono le tue cose, fai le tue cose. Importante, Mike!».

Filippi, focus e mentalità: la ricetta per blindare la porta di Allegri

Questo approccio psicologico spiega perché il numero uno francese sia considerato un pilastro inamovibile nello spogliatoio del Milan. La capacità di restare isolato dalle distrazioni esterne, siano esse provocazioni degli avversari o errori dei compagni, è ciò che Filippi chiede costantemente al suo pupillo per raggiungere la perfezione: «Quello che succede prima, agli altri, in campo, compagni, avversari, rimani concentrato. Per me era fantastico». Questa solidità mentale è l’arma in più per affrontare la rincorsa in campionato e le sfide europee.

Mentre l’Inter di Cristian Chivu si affida alla leadership di Lautaro, il Milan risponde blindando il suo “Magic Mike”. La sintonia tra Maignan e lo staff tecnico è totale, e il rinnovo del contratto appare come la naturale conseguenza di un ambiente che mette l’atleta nelle migliori condizioni possibili. Con un Maignan così focalizzato e guidato dai consigli di Filippi, il muro rossonero promette di essere un ostacolo durissimo per chiunque, a partire dai prossimi big match che attendono la squadra di Allegri.