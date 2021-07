FIFA 22, un petizione per Chiellini: ecco di cosa si tratta

Subito dopo la vittoria degli Europei è partita una petizione online per proporre Chiellini come testimonial di FIFA 22

La coppa degli Europei alzata al cielo di Londra al termine di una finale da urlo ha convinto quasi 20mila persone a votare una petizione online per inserire Chiellini nella copertina del videogioco FIFA 22, in uscita l’1 ottobre.

Ma questo risultato non sarà sufficiente a far cambiare idea a Eletronic Arts che già da tempo ha scelto Mbappé come volto copertina di Fifa. A riportare il tutto è il sito del Corriere della Sera. In passato il capitano della Juve Chiellini aveva comunque prestato il suo volto per le edizioni italiane di Fifa 10 e 11.