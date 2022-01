Fifa 22 ha svelato il Team of the Year, la squadra dell’anno di Ultimate Team: presenti due italiani, Jorginho e l’ex portiere del rossonero Donnarumma.

Nulla da fare per Kjaer, Theo Hernandez e Maignan, i tre giocatori del Milan rientrati tra i candidati ma nella formazione finale. Ecco l’undici definitivo:

🏆 Football’s best, decided by you.

This is your #TOTY. pic.twitter.com/eyK03VbFgh

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 20, 2022