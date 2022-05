Festa scudetto Milan? Premiazione, pullman scoperto e tutti i dettagli sui possibili festeggiamenti dei rossoneri

In caso di scudetto il Milan solleverà il trofeo direttamente sul campo del Sassuolo. Ci sarà la premiazione a fine partita (possibile la presenza del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini) e successivamente la squadra rientrerà a Milano.

Complicata l’ipotesi che possa dirigersi a San Siro poiché intorno alle 20.00 finirà anche la partita dell’Inter contro la Sampdoria e ci sarà il deflusso dei 70 mila tifosi nerazzurri. Più facile che la squadra di Pioli possa salutare i suoi sostenitori in città, con un giro in zona Duomo sul pullman scoperto. Al momento però il programma ufficiale non. c’è ancora, regna la scaramanzia.

Difficile inoltre organizzare una festa allo stadio nei giorni successivi perché il giorno dopo è prevista una gara di beneficenza organizzata dalla fondazione di Eto’o e dopo i giocatori andranno in vacanza. Lo scrive il Corriere dello Sport.