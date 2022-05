Festa scudetto Milan: si lavora all’allestimento di un maxi schermo in centro per riunire i tifosi rimasti a Milano

Come riportato da Tuttosport, parallelamente all’invito ai tifosi rossoneri di non recarsi a Reggio Emilia senza biglietto, il Milan sta lavorando col Comune di Milano all’allestimento di un maxi schermo nel centro della città per poter assister alla gara col Sassuolo.

Da lì poi in caso di risultato positivo potrebbero avere inizio i festeggiamenti.