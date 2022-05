Festa scudetto Milan: tra locale e caroselli l’incertezza assoluta. Ancora nessun preparativo per l’eventuale tricolore

In caso di successo del Milan con l‘Atalanta è probabile che i tifosi restino nelle vicinanze di San Siro, ma non dentro l’impianto, che verrà chiuso nei tempi normali: il club non ha fatto richiesta di aperture speciali.

Oggi è prevista una riunione in prefettura per decidere, ma l’orientamento delle forze dell’ordine è di prepararsi per eventuali caroselli in piazza Duomo. Il Milan per il momento non ha ufficializzato alcun piano, Pioli parlerà oggi con i giocatori, Maldini e Massara e la macchina comincerà a mettersi in moto. Per ora, vista l’incertezza assoluta, niente è stato stabilito. In caso di vittoria del Milan e di mancato successo dell’Inter a Cagliari, i giocatori probabilmente si ritroveranno in un locale per festeggiare. La tifoseria organizzata prevede celebrazioni soltanto a risultato acquisito e il Milan potrebbe decidere di festeggiare pubblicamente l’eventuale scudetto a San Siro, al ritorno della squadra da Reggio Emilia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.