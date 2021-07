Ferrero tifa Damsgaard contro l’Inghilterra, ecco il motivo

Damsgaard, oggetto desiderio del Milan, potrebbe approdare in finale di Euro 2020. Una possibilità che Massimo Ferrero…

Uno dei nomi più gettonati della finestra di mercato estiva sarà Mikkel Damsgaard. Il talento danese, 21 anni, piace a mezza Europa e ai club più quotati della Serie A. Dalla Juventus, la prima ad accorgersi di Damsgaard già durante il campionato, passando per Milan, Inter fino alla Roma, per non parlare poi degli estimatori in Premier League e Bundesliga.

Damsgaard rappresenta il gioiello più pregiato della scuderia di Massimo Ferrero e il numero uno della Sampdoria è ben consapevole che per venderlo a peso d’oro conterà molto cosa farà nella semifinale contro l’Inghilterra. Se oggi Damsgaard vale 30 milioni di euro (ma è verosimile che per un’offerta pari a 25 milioni di euro più contropartite l’affare può chiudersi), in caso di passaggio in finale a EURO 2020, magari con un gol, la sua quotazione cambierebbe totalmente e verrebbe ritoccata verso l’alto.