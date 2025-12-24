Ferrara crede ancora al Milan per la corsa Scudetto: le parole dell’ex difensore

Ferrara parla così della corsa Scudetto e include anche Milan e Juventus: le parole dell’ex difensore

A poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana, Ciro Ferrara ha scattato un’istantanea nitida del campionato italiano ai microfoni di TMW. L’ex colonna della Nazionale si è soffermato in particolare sulla nuova era del Milan targato Massimiliano Allegri. Secondo Ferrara, il tecnico livornese non necessita di alcun suggerimento esterno per gestire il peso della panchina rossonera: la sua vasta esperienza e la capacità di reggere le pressioni mediatiche sono le garanzie necessarie per affrontare questa sfida. Il Milan, grazie alla solidità costruita in questi mesi, viene indicato come uno dei club favoriti per la vittoria finale del titolo.

Il focus di Ferrara si è poi spostato sulla Juventus, protagonista di una significativa risalita sotto la gestione tecnica di Luciano Spalletti. L’analisi evidenzia un campionato estremamente equilibrato, dove bastano pochi risultati utili consecutivi per accorciare le distanze dalla vetta e riaprire i giochi. La recente vittoria dei bianconeri contro la Roma è stata indicata come il punto di svolta fondamentale: un successo che ha permesso alla squadra di “riagganciarsi” al treno di testa, ristabilendo le gerarchie naturali che la storia del club impone.

Ferrara, Un campionato aperto: la forza della storia e la tattica

Ferrara è convinto che la lotta per il tricolore non sarà un discorso chiuso a breve, ma una battaglia di nervi e continuità. La forza della storia bianconera, unita alla filosofia propositiva di Spalletti, obbliga la Juventus a non nascondersi e a puntare al massimo obiettivo. Allo stesso tempo, la solidità del Milan di Allegri rappresenta l’ostacolo principale per chiunque voglia cucirsi lo scudetto sul petto. In questo scenario di grande incertezza, la capacità di gestire i momenti di flessione e di sfruttare gli scontri diretti farà la differenza tra il trionfo e una stagione di rimpianti.